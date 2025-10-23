O grande problema que o Inter tem para resolver na virada do ano

Borré não entrega absolutamente nada dentro de campo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A permanência de Borré precisa ser discutida antes mesmo de chegar 2026. Ele virou um investimento caro e sem retorno para o Inter. A verdade é que, para o clube e para o jogador, o melhor caminho é a saída.

O custo mensal de Borré beira os R$ 2 milhões. É um investimento pesado para quem não entrega absolutamente nada dentro de campo. O gol contra o Sport não muda isso. Se tivesse um cone na pequena área, a bola bateria nele e entraria do mesmo jeito.

Desisti de Borré

Um jogador que não tem mais explosão, não tem força, não tem chute, não tem presença. Pode recuperar isso? Pode! Mas eu não acredito mais.

Pelo que ganha, deveria entregar mais. Mas não decide, não desequilibra. Para o esquema de Ramón Díaz, o Inter precisa de um ataque com mobilidade, velocidade e fome. E Borré não oferece mais nada disso.