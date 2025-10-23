Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Dilema
Opinião

O grande problema que o Inter tem para resolver na virada do ano

Centroavante Borré virou um investimento caro e sem retorno

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS