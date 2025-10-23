O grande problema que o Inter tem para resolver na virada do ano

A permanência de Borré precisa ser discutida antes mesmo de chegar 2026. Ele virou um investimento caro e sem retorno para o Inter. A verdade é que, para o clube e para o jogador, o melhor caminho é a saída.
O custo mensal de Borré beira os R$ 2 milhões. É um investimento pesado para quem não entrega absolutamente nada dentro de campo. O gol contra o Sport não muda isso. Se tivesse um cone na pequena área, a bola bateria nele e entraria do mesmo jeito.
Desisti de Borré
Um jogador que não tem mais explosão, não tem força, não tem chute, não tem presença. Pode recuperar isso? Pode! Mas eu não acredito mais.
Pelo que ganha, deveria entregar mais. Mas não decide, não desequilibra. Para o esquema de Ramón Díaz, o Inter precisa de um ataque com mobilidade, velocidade e fome. E Borré não oferece mais nada disso.
A direção precisa agir. Não é o único e talvez não seja o principal problema do elenco, mas é um daqueles que sangram a folha e o futebol ao mesmo tempo. A saída de Borré não é apenas uma questão técnica. É simbólica. Representa o fim de uma era de altos investimentos e retorno próximo do zero.