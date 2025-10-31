O abismo entre o Inter e o Palmeiras não é só financeiro

Palmeiras goleou a LDU e está novamente em uma final de Libertadores. NELSON ALMEIDA / AFP

O que o Palmeiras fez foi histórico. Nunca um clube havia revertido um 3 a 0 na Libertadores na semifinal. Fez quatro em casa, atropelou a LDU e mostrou que, quando há estrutura e mentalidade vencedora, a vitória vem.

A diferença entre o que se viu na Arena Palmeiras e o que se vive no Beira-Rio hoje é abissal. A minha preocupação é que essa distância demore a diminuir ou que só aumente. E não estou falando só de dinheiro.

Lá existe planejamento, investimento inteligente, base forte, mentalidade de vitória e uma presidente que entende o tamanho do clube que dirige. O mesmo técnico comanda o time há cinco anos. Em Porto Alegre, há cinco anos, o Inter troca treinadores como quem troca de camisa e se afunda em erros que viraram rotina.

Enquanto o Palmeiras investe em estrutura, o Inter deixa as categorias de base em segundo plano. Essa gestão que comanda o clube transformou o CT em promessa de campanha não cumprida. Não revela, não vende, não ganha. Vive de tapar buracos e justificar o fracasso.

No Departamento de Futebol, o discurso é o da resignação: “somos a 11ª folha do campeonato”. Nunca mais vamos ser a primeira, se é que um dia já tivemos. Então não vamos ganhar nunca mais?

O vice-presidente José Olavo Bisol já disse que o problema é “mais profundo”. É mesmo, mas o buraco é cheio de pensamento pequeno. É a mentalidade de quem se acostumou com a derrota e defende o cargo, não o clube.

Enquanto Flamengo e Palmeiras planejam títulos, o Inter planeja desculpas. Sentaram em cima de uma dívida que eles mesmos ampliaram e hoje vendem a ideia de que não há o que fazer.

Com essa gente, não há futuro. Porque a diferença entre Inter e os grandes do continente não é mais financeira, é de ambição e mentalidade.