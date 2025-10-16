Inter vai da ilusão à realidade e sinaliza que o pior está por vir

Inter de Bruno Henrique assistia ao adversário jogar. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Eu gostaria que existisse uma máquina do tempo para pular direto ao início de 2027, mas infelizmente isso é impossível. Sinceramente, o presente é insuportável.

O que o Inter fez contra o Mirassol na noite desta quarta-feira (15) foi constrangedor, assustador. E o pior é que o problema é muito maior que um resultado. A sensação é de que o pior está por vir.

O jogo contra o Botafogo foi uma ilusão. Mesmo com 10 dias de trabalho, a atuação no inteior paulista foi tão fraca que aos 15 minutos do segundo tempo já não havia mais jogo. O Inter assistia parado. Sem força, sem reação.

O adversário sabia que não precisava acelerar. Bastava esperar, porque o time do Inter, hoje, é frágil em todos os sentidos.

Há quem culpar

Eu queria, sinceramente, estar em outubro de 2026. Faltando poucos dias para o fim dessa gestão que afundou o Inter em todos os setores. Financeiro, base, futebol profissional.

Tudo virou um amontoado de erros e omissões. E sem máquina do tempo, o torcedor vai ter que continuar assistindo a esse desastre até o fim. Vai sofrer, e muito.

A passividade da direção é assustadora, e arrogância tem um preço. Nada muda, ninguém cai. Não vai resolver muita coisa, mas é preciso alguma atitude, alguma mexida no departamento de futebol, uma sinalização de que essa política vai mudar para o ano que vem. Alguém tem que pagar essa conta, porque o final de ano pode ser ainda pior.

E não adianta mais empurrar tudo para o torcedor. O torcedor já fez a parte dele. Já foi, já gritou, já apoiou. O jogo contra o Sport virou de alto risco. Sofremos juntos!

