Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Afundando
Opinião

Inter vai da ilusão à realidade e sinaliza que o pior está por vir

Derrota para o Mirassol escancarou a falência da atual gestão colorada

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS