Inter ganha ponto que caiu do céu em noite melancólica no Beira-Rio

Pênalti marcado no último lance, e depois convertido, permitiu que o Inter não perdesse. Jeff Botega / Agencia RBS

Esse ponto vale ouro. Talvez tenha sido só um empate dentro do Beira-Rio, mas, diante da fraqueza do time e do momento delicado que o Inter atravessa, não dá para desprezar.

Um ponto que pode virar ponto de partida para uma retomada, se é que ainda há fôlego para isso. O Colorado vive um dos momentos mais difíceis da sua história recente, jogando um futebol pobre e limitado, que poucas vezes se viu dentro de casa.

Ramon Díaz terá muito trabalho pela frente. Escapar do buraco não será nada fácil, mas pelo menos, nesta quarta-feira (1º), o Inter não perdeu. E se não dá para falar em alívio, dá para admitir que cada pontinho somado de agora até o fim do campeonato é fundamental.

Fica também o registro para os 12 mil heróis que estiveram no Beira-Rio e empurraram o time mesmo nesse cenário desolador. Foi um prêmio para quem insiste em acreditar, quando a equipe dentro de campo pouco oferece. Se o empate foi pequeno para a grandeza do Inter, foi gigante para o momento.