Inter apresenta uma nova forma de perder

Colorado foi até Salvador e perdeu para o Bahia em jogo atrasado pelo Brasileirão. Rafael Rodrigues / EC Bahia

Mais uma derrota. Mais uma tristeza. O Inter perde de todas as formas possíveis neste Campeonato Brasileiro e o que impressiona é que cada jogo parece encontrar um novo jeito de decepcionar. Desta vez, o time entregou para o Bahia um presente embrulhado por Bernabei, lateral contratado a peso de ouro, que conseguiu cometer um pênalti bobo e inacreditável.

O goleiro Ivan ainda tentou salvar. Defendeu o pênalti, a bola bateu na trave, voltou, e ninguém da defesa reagiu. Três chances no mesmo lance, e o Bahia acabou fazendo o gol.

O placar de 1 a 0 não conta a história real. O Inter foi um time sem força e sem reação. E não dá para achar normal perder para o Bahia como se fosse algo aceitável. Não importa se o rival foi goleado lá, o torcedor colorado não pode medir sua tragédia pela desgraça dos outros. Precisa olhar para o próprio umbigo e saber que o quadro é terrível.

Ramon Díaz também errou. Demorou a mexer, fez substituições ruins e manteve em campo jogadores que não entregam nada. Borré, por exemplo, virou uma figura caricata. Sem explosão, sem força, nada justifica ele no time e o Vitinho saindo.

Perder em Salvador não é nenhum absurdo. Palmeiras e Flamengo perderam. O maior problema é que não perspectiva alguma. O cenário só piora e se a gente olhar para a tabela, nenhum colorado vai dormir sem pesadelos até chegar aos 45 pontos.