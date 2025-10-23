Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Mais uma derrota
Inter apresenta uma nova forma de perder

O placar de 1 a 0 não conta a história real. O Inter foi um time sem força e sem reação

