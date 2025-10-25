Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Momento de agir
Opinião

É preciso demitir alguém do futebol após mais esse fiasco do Inter

Desempenho do time de Ramón Díaz é apenas uma das pontas de uma gestão incompetente

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS