É preciso demitir alguém do futebol após mais esse fiasco do Inter

Atual time do Inter pratica futebol de segunda divisão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Não é exagero, o que se vê em campo e fora dele é de uma incompetência sem precedentes no Beira-Rio. Mesmo que escape do rebaixamento, e tomara que escape, a verdade é que, se nada mudar, em 2026 o Inter vai brigar de novo para não cair. Porque tudo muda, menos a política de futebol.

O time que terminou o jogo no Maracanã é a imagem da decadência: Ivan; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Pablo; Ronaldo, Luis Otávio, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Esse grupo não subiria nem da Série B para a Série A.

O Inter joga um futebol de segunda divisão e só não está no Z-4 porque há quatro ou cinco clubes piores, mas a diferença é que o Inter gasta dez vezes mais.

É uma vergonha o que essa gestão fez com o clube. Uma vergonha o que o departamento de futebol se tornou. Diminuíram o Inter. Afundaram o clube financeiramente, enfraqueceram a base e acabaram com o futebol profissional.

Faça algo, presidente!

O Inter depende de Ronaldo e Pablo no Maracanã para empatar jogo. É inacreditável. A responsabilidade tem nome. Alessandro Barcellos ainda tem a caneta e precisa usá-la.

Que demita, que reformule, que arranque pela raiz quem montou esse time fraco, quem transformou o Beira-Rio em palco de constrangimento. O Inter foi amassado pelo Fluminense e só não levou cinco porque Ivan fez milagre.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para Fluminense

Aos torcedores, fica um pedido: pesquisem quem são os responsáveis. Leiam os nomes do Conselho de Gestão. Decorem. Cobrem. Essa é uma das piores administrações da história do clube e só não é a pior porque todos lembramos o que aconteceu da última vez.

O torcedor do Inter não merece esse time e muito menos esses dirigentes. Quem diz amar o clube, precisa sair, porque hoje o que mais afunda o Inter não são os adversários, é a própria incompetência que é propotente e diz trabalhar pelo Inter.

Veja o comentário de Vaguinha após o jogo contra o Fluminense

Leia Mais Veja o que Alan Benítez disse após a derrota do Inter para o Fluminense