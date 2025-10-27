Direção do Inter erra o tiro e gera revolta entre os colorados 

José Olavo Bisol usou as redes para defender o trabalho do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O comunicado de José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, no X (antigo Twitter), era para acalmar o torcedor, mas só demonstrou que quem está dentro do clube, não sabe por que o Inter está perdendo.

O dirigente tentou passar imagem de trabalho e união, mas soou como soberba, desconexão e vitimismo. No momento em que o Inter agoniza em campo e afunda fora dele, a direção conseguiu o improvável: irritar ainda mais quem já está cansado.

Tudo é defesa de gestão, não defesa do clube. Falar em humildade enquanto se insiste que o grupo é bom e o trabalho é correto é debochar da inteligência do torcedor.

Chamar crítica de “distorção da verdade” é ainda mais grave, porque a tabela está ali, escancarada. O Inter é o 15º colocado, a quatro pontos da zona de rebaixamento. Isso não é opinião, é fato.

O texto tenta transformar indignação em complô. Diz que há “quem distorce a verdade em busca de engajamento”. Fala em “divisão” e “achincalhamento”, como se a imprensa e os torcedores fossem os inimigos.

Mas o torcedor não precisa de ninguém para enxergar. Basta olhar para o campo. Basta ver que o Inter, hoje, joga como um time pequeno, sustentado por um discurso cansado e dirigentes agarrados ao poder.

O que os dirigentes ainda não entenderam é que ninguém mais compra essa narrativa. O torcedor colorado sabe onde está a verdade: dentro das quatro linhas, onde o time é fraco, mal montado e sem alma. O comunicado era para unir, mas virou símbolo de negação e arrogância.

Veja a publicação