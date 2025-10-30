D’Alessandro sobe o tom, gera desconforto no vestiário, e lideranças respondem

D’Alessandro fez o que muita gente no Inter deveria ter feito. Duda Fortes / Agencia RBS

D’Alessandro fez o que muita gente no Inter deveria ter feito há tempos: cobrou. Encarou de frente um vestiário acomodado, que vive de desculpas, e elevou o tom num momento em que a direção parecia anestesiada.

Foi ele quem botou o dedo na ferida, quem mostrou indignação de verdade depois das derrotas para Bahia e Fluminense. Foi ele também quem cobrou Bernabei após o pênalti infantil.

O argentino reagiu como sempre fez, até mesmo quando era jogador: olhando nos olhos, exigindo respeito e responsabilidade. E fez mais: repetiu as cobranças no Rio de Janeiro, com a autoridade de quem conhece o peso da camisa colorada. Me representou!

Alguns jogadores não gostaram, é verdade. Mas lideranças do grupo como Vitão, Mercado e Alan Patrick ficaram do lado de D’Alessandro. Bernabei, que em 2025 não entregou absolutamente nada, precisa jogar bola antes de fazer “beicinho”. O Inter não precisa de “mimimi”, precisa de ação. Precisa que eles joguem bola.

Era de atletas intocáveis

O torcedor se sente representado, porque é isso que se espera de quem ama o clube. Cobrança, postura e vergonha na cara. Vivemos uma era onde os jogadores são intocáveis. Talvez isso explique a corda frouxa em momentos decisivos, algo que esse grupo demonstrou ao longo do ano.

Jogadores que não aceitam cobrança estão no lugar errado e podem ir embora no ano que vem, mas, antes, que ajudem a tirar o Inter do buraco que eles mesmo cavaram.

Se alguém tinha dúvida sobre o papel do D’Alessandro dentro do vestiário, agora não tem mais. Ele é a voz que ainda restava. No meio de tanta apatia, que bom que alguém finalmente gritou. E fez isso no lugar certo, internamente, longe dos microfones.