Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Last dance
Opinião

Como Alan Patrick se prepara para o seu último ano com a camisa do Inter

O elenco, que passará por reformulação no próximo ano, não será montado para jogar para o Alan Patrick, mas sim em torno do camisa 10

