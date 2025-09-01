Uma vitória que leva o Inter para lugar nenhum 

Alan Patrick marcou o primeiro gol, de pênalti. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter venceu o Fortaleza, somou três pontos no Brasileirão e só. Não há o que comemorar além disso. O trabalho de Roger Machado estagnou, não evolui, e a paciência do torcedor acabou.

Diante do vice-lanterna, o que se viu foi um time desorganizado, sem criatividade e sem alma. O Inter venceu porque teve um pênalti num lance isolado e porque Vitinho aproveitou uma sobra.

Nada mais. Foi melancólico. O pior público do ano no Beira-Rio assistiu a um time que, mesmo saindo na frente, aceitou ter o Fortaleza jogando dentro da sua casa. A vitória foi por detalhe, mas poderia muito bem ter escapado. Mais uma vez, o que sobrou foi a sensação de vazio.

É esse o projeto do Inter? Ganhar aqui e ali e seguir empurrando com a barriga até 2026?

A incoerência é gritante. O próximo jogo do Inter é contra o Palmeiras e Bernabei está suspenso. Dito isso, o Inter não tem reserva para a lateral esquerda. O clube gastou R$ 7 milhões em um substituto, que acabou emprestado ao Vitória.

A janela está fechando e não há solução. É o retrato da bagunça: elenco caro, retorno baixo e carência até em posições básicas. Isso não é futebol planejado, é improviso.

A vitória colocou o Inter em décimo lugar. E daí? Para onde esse time vai? Onde está o projeto? O torcedor não enxerga estrutura, não enxerga futuro, não enxerga nada além de mais do mesmo.

O problema não é apenas Roger. É a ausência completa de um alicerce. Não existe nada que sustente esperança no Beira-Rio.