Uma derrota que não deixa nada em pé no Beira-Rio

Borré pouco conseguiu fazer em campo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio foi melhor, venceu com justiça e deixou escancarado o tamanho do buraco em que o Inter se enfiou. Não é só o clássico perdido, é a constatação de que o clube está sendo diminuído dia após dia por uma gestão que parece se especializar em acumular fiascos.

Não há mais nada para esperar de 2025, a não ser o risco real de rebaixamento se nada for feito com urgência. Chega de discursos ensaiados sobre “bom trabalho da semana”. O torcedor não aguenta mais essa ladainha.

Alessandro Barcellos não pode sair, mas precisa agir. Ele e o conselho de gestão que o cerca têm de tomar decisões drásticas. E não é decisão de marketing, não é nota oficial. É demissão. É saída, é troca. O Inter precisa acionar imediatamente um protocolo anti-rebaixamento.

O que se viu no Beira-Rio foi um vexame histórico. Um time que ganha três pênaltis em um clássico e não consegue ao menos empatar não merece outra definição. É o pior momento da história recente do Inter.

E a base?

E ainda teve a ironia final. O Grêmio decidiu o jogo com Alysson, jogador da base deles, com personalidade. Enquanto isso, o Inter deixou no banco seu convocado para a Seleção Brasileira sub-20 para jogar com Romero.

O retrato perfeito do caos: o rival aposta na base e colhe vitória no Gre-Nal, e o Inter insiste em escolhas sem lógica que só aceleram a queda.