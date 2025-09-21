Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Vexame
Opinião

Uma derrota que não deixa nada em pé no Beira-Rio

Perder Gre-Nal com três pênaltis a favor é inaceitável

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS