Um ponto que expõe a dura realidade do Inter

Inter e Juventude empataram em 1 a 1 neste sábado. Porthus Junior / Agencia RBS

Antes de a bola rolar em Caxias, eu disse que ficaria satisfeito com um ponto. Depois do jogo, sigo pensando o mesmo. O empate contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, só reforçou o que já sabemos: o momento do Inter é preocupante.

O primeiro tempo até trouxe uma dose de organização. O time aproveitou uma falha de Nenê e abriu o placar. Mas foi só. A única finalização perigosa do Inter em toda a partida. Na etapa final, a queda de rendimento escancarou as fragilidades. O Juventude, mesmo limitado, foi superior, e o Inter escapou de uma derrota.

A troca de treinador deu uma arrumada na postura inicial, mas não muda o essencial: falta qualidade. O elenco montado pelo departamento de futebol é fraco, muito aquém do tamanho do Internacional. Falta força física, falta capacidade técnica. Talvez com o novo preparador físico, e com tempo, haja algum avanço nesse aspecto. Mas não se faz milagre.

Em uma semana, o Inter perdeu o clássico e não venceu o Juventude. O recado é claro: não há espaço para ilusões de Libertadores. O que resta é encarar a dura realidade e entender que, com esse grupo, o sofrimento será inevitável até o fim da temporada.