Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Falta qualidade
Opinião

Um ponto que expõe a dura realidade do Inter

Empate contra o Juventude só reforçou o que já sabemos: o momento é preocupante

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS