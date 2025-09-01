Se o problema do Inter fosse só o Roger, eu dormiria tranquilo

Problemas do Inter vão muito além de Roger Machado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Roger Machado está isolado. Após um jogo ruim, deu entrevista sozinho, sem nenhum dirigente ao lado para blindar, para apoiar ou, ao menos, para dividir a responsabilidade.

Isso diz muita coisa, porque se o problema fosse só o Roger, já estaria resolvido. Bastava demitir e ponto. Mas a verdade é que o Inter está mergulhado em algo muito maior, um processo de apequenamento liderado pela atual gestão.

Ninguém fala. Não aparece Barcellos, não aparece Bisol, não aparece D’Alessandro, e não é por acaso. É porque todos querem se preservar. Roger já foi demitido pela torcida, a maioria não aceita mais seu trabalho. E se algum dirigente abre a boca para defendê-lo, “se queima”. É o jogo político que vale mais do que o clube.

Falta de perspectiva

Bisol pensa em candidatura, Barcellos segura sua cadeira até 2026 e o Inter afunda nesse silêncio covarde.

O resultado está aí: 10 mil torcedores no Beira-Rio em um Brasileirão que o Inter não vence desde 1979. A torcida perdeu a fé. Não é só por causa das eliminações, não é só pelo futebol medíocre, é pela falta de perspectiva.

O torcedor colorado não acredita que essa direção, esse departamento de futebol, possam entregar algo de positivo a curto prazo. E não adianta comemorar título gaúcho como se fosse Mundial. É muito pouco.

O discurso de que “momento ruim passa” não cola mais. Mas, sejamos claros: trocar de técnico não resolve nada se a estrutura continuar podre.

O Inter não está perdendo apenas jogos. Está perdendo tamanho, torcida, esperança e futuro. Isso não é culpa só de Roger, é culpa de quem comanda o clube e insiste em apequená-lo.