Romero deve ser a novidade na primeira escalação de Ramón Díaz

Romero deve ser titular na estreia de Ramón Díaz no Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O técnico Ramón Díaz fará sua estreia no comando do Inter neste sábado, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, às 18h30min. A primeira escalação do treinador tem novidades importantes.

O Inter treinou com uma formação em losango no meio-campo, no sistema 4-4-2, com Carbonero e Borré formando a dupla de ataque. A principal surpresa é a presença do paraguaio Óscar Romero entre os titulares, atuando no meio ao lado de Alan Patrick.

O time que trabalhou antes do duelo contra o Juventude teve Rochet (Anthoni); Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luiz Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Será a estreia de Ramón Díaz à frente do Inter, que busca uma resposta imediata após a derrota no Gre-Nal.