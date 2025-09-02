Por que o Inter não vende Enner Valencia?

Atacante não correspondeu às expectativas. Duda Fortes / Agencia RBS

Valencia tem contrato até a metade do ano que vem, com salário europeu. Ele veio como estrela, foi apresentado com festa no Gigantinho, e aplaudido por todos nós. Mas não deu certo. Marcou gol em final de Gauchão contra o Grêmio, é verdade, mas está entre as contratações mais badaladas que não corresponderam no Beira-Rio.

O problema é que não é qualquer clube que paga o que ele recebe aqui. Quando aparece interessado, a consulta trava no valor. O que oferecem é menor, e aí o jogador pensa: “Vou ganhar menos lá fora se posso receber o dobro aqui até o fim do contrato?”. E o Inter, sem dinheiro para rescindir e pagar tudo de uma vez, fica preso até o ano que vem.

Esse é um lado. O outro é a falta de competência de quem deveria buscar soluções. O Inter não tem um executivo com know-how, relações e coragem para articular mercado. André Mazzucco não tem nome, não tem peso e não tem rede para oferecer o jogador. Não procura clube nos Estados Unidos, não ativa contatos na Europa, não chama alguém para a mesa dizendo: “Valencia está na seleção, vamos negociar, pode ser bom para todos”.