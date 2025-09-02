Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Imbróglio
Opinião

Por que o Inter não vende Enner Valencia?

Atacante chegou ao clube com salário europeu, mas não emplacou

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS