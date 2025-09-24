Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Novo comandante
Por que a direção do Inter escolheu Ramón Díaz

Treinador evitou a queda do Vasco e conquistou o Paulistão pelo Corinthians nas duas passagens pelo futebol brasileiro

