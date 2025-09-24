Por que a direção do Inter escolheu Ramón Díaz

Um treinador experiente, vencedor e que chega com gana de mostrar trabalho em Porto Alegre. A direção identificou isso na entrevista que fez com Ramón Díaz.
O currículo recente fala por si. Recuperou o Vasco em um cenário mais complicado do que o do Inter, deu cara ao Corinthians e levantou um Paulistão. Díaz não é aposta, é alguém acostumado a crises e que sabe o peso de comandar um gigante.
A vontade de treinar o Inter é antiga. Ramón confessou a amigos que esperaria uma proposta do Colorado e que por isso não aceitou convites recentes de Fortaleza e Santos.
A firmeza nas respostas afastou a imagem de que ele não manda mais na comissão e que seu filho, Emiliano, é o treinador.
A torcida está dividida, é verdade, mas nesse momento o que o Inter precisa é de união. Vamos apoiar.
