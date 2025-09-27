O que Ramón Díaz poderá mostrar no primeiro jogo à frente do Inter

Ramón Díaz estreia neste sábado no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter estreia Ramón Díaz em um cenário de urgência. O treinador argentino chega falando em protagonismo, em um time que precisa ser propositivo. Foi o discurso repetido por ele e pelo filho Emiliano, e é a primeira injeção de ânimo que o torcedor recebe. A escalação, porém, ainda carrega limitações.

Sem peças suficientes para grandes mudanças, Rámon aposta em um losango no meio-campo. Luiz Otávio ganha oportunidade, Romero aparece como novidade ao lado de Alan Patrick, e Carbonero e Borré formam a dupla de ataque.

Na defesa, Vítor Gabriel será improvisado na lateral esquerda, completando uma linha que pode virar cinco quando o time não tiver a bola. São ideias novas, mas com a mesma base herdada de Roger Machado.

É preciso deixar claro: neste sábado (27) é, em grande parte, o time de Roger, com o preparo físico de Paulo Paixão. O que Ramon oferece é a proposta de jogar diferente, de dar protagonismo a um elenco que perdeu a confiança. É cedo para esperar uma grande virada de desempenho, mas a mudança de ambiente pode fazer diferença.

O jogo contra o Juventude, em Caxias, é mais que um teste. É um confronto direto para fugir da parte de baixo da tabela. O Inter começa a rodada em 14º lugar e, em caso de derrota, pode se complicar ainda mais, vendo rivais diretos como Juventude, Santos, Atlético-MG e Vasco encostarem. Por outro lado, uma vitória pode levar a equipe a 30 pontos e até a 10ª colocação, superando Corinthians e Grêmio.

É um momento de transição e expectativa. Ramon Díaz inicia o trabalho com discurso de protagonismo, mas com os mesmos jogadores que pouco entregaram até agora. A missão imediata é clara: vencer, ganhar confiança e abrir espaço para que, pouco a pouco, o novo treinador consiga colocar sua marca no time.