O que está por trás da proposta do Inter para Otavinho

A direção do Inter já deixou claro qual é a sua estratégia. O clube não fez grandes investimentos agora, vai segurar até o fim do ano, apresentar um superávit em dezembro e depois mirar forte em 2026.

A ideia é simples: fechar a temporada sem grandes investimentos e chegar no último ano da gestão com contratações de peso, para tentar embalar o time e também o cenário político.

O interesse no Otavinho, do Al-Nassr, mostra bem esse planejamento. O Inter tentou um empréstimo com os árabes, pagando a metade do salário e ainda envolvendo a venda de Ricardo Mathias. A negociação não avançou, mas a mensagem fica clara: o clube já está pensando no que pode fazer no ano que vem, quando a movimentação promete ser muito maior.

Enquanto isso, o presente é de decepção. Foram 11 contratações nesta temporada, mas poucas se firmaram. Alan Rodriguez mostrou qualidade, Carbonero teve momentos bons, mas outros nomes não corresponderam. É o retrato de um ano melancólico, em que as apostas não renderam o esperado e o elenco seguiu sem peças decisivas para mudar o rumo nas competições.

O chamado “Projeto Otavinho” representa essa tentativa de virada: usar a última temporada da gestão para investir mais pesado, reforçar o grupo e entregar esperança de dias melhores, apostando tudo em um título relevante, que seria a grande arma da campanha política que se avizinha.

Podem esperar grandes nomes. É assim que funciona quando é o último ano de uma gestão que pretende seguir no poder. O discurso de que não há dinheiro para contratar, que as dívidas são grandes, não irão aparecer em 2026. Vale tudo para seguir no poder.