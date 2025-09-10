O que a saída de Valencia representa para o Inter 

Saída de Valencia representa economia aos cofres do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

O destino de Enner Valencia será o Pachuca, do México, o mesmo clube que vendeu o centroavante Alemão há algumas semanas. Com a negociação, o Inter deixará de pagar 2,1 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões na conversão atual) e mantém 50% dos direitos econômicos do jogador.

Valencia deixa o clube agora, faltando apenas a assinatura para oficializar a saída. É um negócio que não traz cifras espetaculares, mas que representa muito pelo que o clube economiza em salários e premiações.

Dentro de campo, Valencia deixa lembranças importantes, mas insuficientes. Foi decisivo contra River Plate e Bolívar, ajudou a levar o Inter até uma semifinal de Libertadores e marcou em clássico Gre-Nal. Mas também ficou marcado pelos gols perdidos contra o Fluminense e pela decepção de não conseguir ser o centroavante que a torcida esperava. A empolgação da chegada, com festa no Gigantinho, não virou legado.

No fim das contas, o Inter perde um nome de peso, mas ganha fôlego para se organizar financeiramente. Valencia sai sem deixar grandes conquistas, mas a direção acerta em abrir mão de um contrato milionário que só pesava os cofres do clube.

É o tipo de decisão que não empolga o torcedor, mas que pode fazer diferença lá na frente, quando o clube precisar respirar para investir de verdade em reforços que entreguem dentro de campo.