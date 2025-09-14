O perigoso caminho escolhido pela direção do Inter antes do Gre-Nal

Colorado foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 em São Paulo. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Quando o juiz apitou o fim do jogo achei que o pior teria passado. Esperei o anúncio da demissão de Roger e de mudanças no departamento de futebol e nada disso aconteceu.

Nada muda até o Gre-Nal e o vice de futebol escolheu o pior caminho antes do clássico.

Que Roger trabalha, ninguém duvida. Mas de que adianta dedicação sem resultado? O Inter não consegue segurar uma bola, não tem organização, não tem padrão.

Contra o Palmeiras foi escancarado: se precisassem oito gols para classificar, fariam oito. Eu quase cai da cadeira quando ele falou, na coletiva, em “estancar” o Palmeiras no segundo tempo. Isso é debochar do torcedor. Se eles quisessem fazer oito gols, fariam, mas tiraram o pé.

O Inter está perdido e o silêncio do presidente Alessandro Barcellos só aumenta a sensação de abandono. Depois da vergonha contra o Palmeiras, era ele quem deveria ter dado a cara, falado com o torcedor, assumido responsabilidade, mas preferiu se esconder.

Bisol achou que seria uma boa ideia, na semana Gre-Nal, colocar a culpa nos jogadores. Ele é um escudo que não muda nada, porque quem manda é o presidente e o Conselho de Gestão. É lá em cima que as coisas acontecem. E o pior: dentro de campo o diagnóstico continua errado.

Fala-se em postura, em raça, mas isso é o mínimo. O problema do Inter hoje é técnico, coletivo, de um treinador que não encontra soluções.

Enquanto isso, seguem apequenando o Inter. Postam foto da comemoração de gol no Instagram como se nada tivesse acontecido, depois de levar 4 a 0. É ridículo. O clube virou alvo fácil. Fluminense, Flamengo, Palmeiras… todos passam o trator. E o Inter se acostuma a perder.

A grande verdade é que nada funciona. Direção perdida, treinador sem alternativas, elenco descomprometido. O torcedor cansou do discurso vazio, da normalização da derrota e de ver o clube apequenado. Se essa gente que está no comando se diz colorada, talvez fosse melhor abrir espaço para quem realmente queira resgatar a grandeza do Internacional.