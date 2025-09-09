O isolamento de Roger e o distanciamento dos dirigentes

Roger vive momento conturbado no clube. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter começa a semana se preparando para enfrentar o Palmeiras, mas a verdade é que pouca coisa muda.

Roger Machado trabalha com o que tem, sem os convocados, sem Bernabei, improvisando Vítor Gabriel na esquerda e tentando dar uma nova função para Alan Rodrigues no meio. Alan Patrick aparece mais adiantado. É aquele tipo de alteração quase invisível. No papel até parece diferente, mas em campo é mais do mesmo.

A ideia de uma marcação mais alta foi testada nos treinos, mas alguém realmente acredita que o Inter vai sustentar isso contra o Palmeiras por 90 minutos? Talvez 20, 30 minutos, no máximo.

Depois volta o velho filme que já conhecemos: recuo, posse para o adversário, time espaçado e pouca criação. Roger fala em postura, fala em reação, mas o torcedor já não enxerga sinais de que esse grupo vai acordar de repente.

É nesse cenário que começam a pipocar nomes de possíveis reforços. Otavinho, Hinestroza e outros aparecem como se o Inter estivesse mudando sua forma de agir. Não está. A direção não acordou de um dia para o outro para reforçar o time.

O que realmente está no planejamento é 2026. Último ano de gestão, ano de eleição, ano de gastança. A lógica do clube nos últimos 15 anos mostra isso: não importa se antes o time fracassou em campo, a aposta sempre é em despejar dinheiro no último ano para tentar algum título, e, claro, manter o grupo político no poder.

Até lá, o torcedor precisa engolir um time limitado, um futebol sem evolução e a velha promessa de que “no ano que vem vai ser diferente”. A pergunta que fica é: até lá, o que será do torcedor que já perdeu a paciência e não vê esperança dentro de campo?