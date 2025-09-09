Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Momento delicado
Opinião

O isolamento de Roger e o distanciamento dos dirigentes

Roger está isolado e tenta fazer algo diferente enquanto direção pensa em 2026

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS