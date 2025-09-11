O CT de Alvorada está longe de ser o problema do Inter

CT de Alvorada não está à altura da grandeza do Inter. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O CT de Alvorada virou alvo de muitas críticas nos últimos dias. O debate é justo: um clube do tamanho do Inter já deveria ter um centro de treinamento de ponta para o profissional, para a base e também para o futebol feminino.

Isso não existe e é uma falha histórica que precisa ser corrigida. Mas transformar o CT de Alvorada em símbolo de abandono ou em sinônimo de precariedade também não é verdade.

A realidade é que o CT não está à altura da grandeza do Inter, mas cumpre seu papel para a base. Os campos são bons, recentemente foi instalada uma academia nova e as condições de alojamento estão longe da caricatura que circulou por aí.

Busquei informações com quem está e com quem já trabalhou por lá. Não tem jogador amontoado em quarto pequeno. Cada quarto tem dois beliches, cabem quatro atletas e hoje recebem três. Há espaço e há estrutura básica para o trabalho.

Isso não significa que o Inter possa se dar por satisfeito. Um clube que sonha em competir de igual para igual com os maiores da América precisa oferecer muito mais do que o mínimo para seus jovens jogadores.

Desafio simples

Alvorada não é o grande problema, mas deve ser uma prioridade. O desafio é simples: parar de remendar e finalmente construir um CT que seja referência. Enquanto esse sonho não sair do papel, o Inter seguirá correndo atrás de quem já entendeu que estrutura também ganha jogo.