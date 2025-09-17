O caso Fernando explica por que ganhar o Gre-Nal não vai arrumar a casa do Inter

Rescindir o contrato de Fernando foi uma decisão precipitada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ganhar o Gre-Nal é importante, claro. Vale três pontos no Brasileiro, dá fôlego na tabela e mexe com a torcida. Mas não adianta se enganar se a vitória vier. A frase de Ibsen Pinheiro, de que o clássico arruma ou desarruma a casa, não cabe, neste momento.

Porque mesmo que o Inter vença no domingo (21), a casa continuará desorganizada. O caso Fernando escancara isso. O jogador queria continuar no clube, trataria a lesão em Goiânia e voltaria a tempo de ajudar. A direção não quis nem conversar. Partiu direto para a rescisão.

Agora, em poucos dias, Fernando pode estar reforçando um adversário direto no campeonato, já que não completou sete jogos no Brasileirão. Foi uma decisão precipitada, sem habilidade e sem leitura de cenário.

Ganhar o clássico vai dar alegria momentânea, mas não muda a realidade. Na rodada seguinte tem o Juventude, em Caxias do Sul. Quem é que garante que o Inter vai ganhar lá? O futebol que o time vem apresentando não sustenta essa confiança.

O elenco é curto, as escolhas foram equivocadas e o departamento de futebol mostra, jogo após jogo, que não tem rumo.

O torcedor merece mais do que viver de Gre-Nal. Vencer domingo pode aliviar, mas não pode servir de cortina de fumaça. O Inter precisa ser cobrado, de cima a baixo. Porque clássico se ganha, mas campeonato se constrói.