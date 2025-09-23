Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Comandante
Inter tem novo técnico

Luis Zubeldía assumirá o Colorado com contrato até o fim de 2026. O argentino chega acompanhado de dois auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho

