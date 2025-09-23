Inter tem novo técnico

Argentino estava sem clube desde saída do São Paulo. Erico Leonan / São Paulo / Divulgação

Zubeldía é o novo técnico do Inter. O acerto ocorreu no final da noite de segunda-feira, em reunião por videoconferência. Ele chega com contrato até o final de 2026, acompanhado de dois auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho.

O treinador estava sem clube desde que deixou o São Paulo. Antes, em 2023, viveu seu grande momento no comando da LDU, conquistando a Copa Sul-Americana e o Campeonato Equatoriano. Chega credenciado por títulos, mas também com a pressão de assumir um Inter sem identidade e sem confiança.

Zubeldía deve desembarcar nesta terça-feira em Porto Alegre e já comandar o treino de quarta-feira. O tempo é curto e a estreia acontece no sábado, contra o Juventude.

O torcedor, claro, recebe a notícia com expectativa, mas também com desconfiança. Em rápida enquete nas minhas redes sociais, apenas 44% dos colorados aprovaram sua contratação.

O argentino é a injeção de ânimo para o momento. Há convicção de que ele vai, de cara, mexer com o ambiente. Sabemos que isso não será suficiente. O time precisa também de organização. Vamos torcer para que ele consiga isso o mais rápido possível.