Inter joga o pior futebol do Brasil e flerta com o rebaixamento

Atuação no Jaconi foi bem aquém do que espera a torcida. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Se não vierem vitórias contra Corinthians ou Botafogo, a chance de, já no próximo fim de semana, acordarmos com o time à beira do abismo será alta.

A estreia do Ramon Díaz trouxe um sopro de organização no primeiro tempo, mas o que se viu depois expôs a herança pesada de Roger e da preparação física. Falta qualidade, falta força, falta explosão.

Joga-se com pouca intensidade e sem capacidade de ameaçar o adversário. E não é apenas questão tática: é elenco fraco, montado por quem deveria ter evitado isso.

O Inter joga o pior futebol do Brasil. É opinião baseada em números. Temos a pior campanha do returno.

Ao torcedor, um apelo: protestar com violência não resolve. Agora é hora de apoiar em massa. À direção, um pedido: abram os portões!