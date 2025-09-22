Inter avança em negociação com novo técnico

Zubeldía comandou o São Paulo até 2025 Rubens Chiri / Divulgação/Saopaulofc.net

Nas últimas horas, o Inter afinou a busca pelo novo técnico, para substituir Roger Machado. Entre os nomes estudados, o que está mais avançado é o de Luis Zubeldía, ex-São Paulo. O clube gaúcho conversou com o empresário do treinador e tem em mãos as condições para que ele assuma o cargo.

Gustavo Lescovich, empresário do técnico, está comandando a negociação. Zubeldía trabalha com dois auxiliares técnicos, um preparador físico e um analista de desempenho. No São Paulo, seus auxiliares eram Maxi Cuberas e Carlos Gruezo, o preparador físico era Lucas Vivas e o analista, Carlos Burbano. Por todos esses, o clube pagaria R$ 1,2 milhão mensais, valor inferior ao que recebiam Roger e sua comissão.

Apesar dos avanços, outros nomes estão na pauta colorada. Uma corrente da direção defende Ramón Díaz como nome a ser buscado. Entretanto, André Cury, empresário do treinador argentino, não foi procurado.