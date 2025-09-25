Fragilidade do Grêmio escancara problemas do Inter

Lance do Gre- Renan Mattos / Agencia RBS

Assisti o jogo do Grêmio contra o Botafogo, onde empataram em 1 a 1. O que eu vou escrever não é para zoar nenhum gremista e, sim, acender um sinal de alerta do nosso lado.

Perder para o Grêmio já é doloroso em qualquer circunstância. Mas perder para este Grêmio é ainda mais grave. Um time fraco, que não assusta, que quase não chuta a gol, fez três no Inter com uma enorme facilidade. A fase ruim deles só escancara a fragilidade vivida no Beira-Rio.

Mesmo com atacantes limitados, erros defensivos e um treinador que erra na escalação, o Grêmio foi superior ao Inter. Isso mostra o quanto o time colorado está frágil e desorganizado.

O problema é muito maior que o campo: é a direção que montou um elenco caro, mas incapaz de competir, entregando ao treinador um elenco incapaz de competir.

Alerta contra o Z-4

O alerta é claro. Se o Inter perde para um Grêmio tão limitado, a luta é contra o rebaixamento. E não dá para jogar a culpa só no técnico. Quem trouxe Richard para substituir Fernando? Quem achou que Romero poderia ser a solução em um Grenal? Quem apostou em nomes que pouco ou nada entregam? A resposta está na gestão, que coleciona erros.

A situação é gravíssima. O Inter está sem perspectiva, sem identidade e sem força. Se nada mudar de cima para baixo, a Série B deixa de ser fantasma e vira risco real. E para um clube do tamanho do Internacional, seria o maior vexame da história.