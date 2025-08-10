Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Fim da teimosia
Opinião

Vitória que reacende a esperança no Inter e expõe o atraso nas decisões de Roger

Time colorado chega mais forte para enfrentar o Flamengo, quarta, pela Libertadores

