Vencer o Cruzeiro não basta

Roger Machado tem poucas opções, mas precisa mostrar algo diferente.

O Inter chega ao jogo contra o Cruzeiro com a obrigação de dar uma resposta depois da eliminação vergonhosa para o Flamengo. Foram três tempos em dois jogos de um time sem vida, apático e sem sangue. Isso não é apenas reflexo do vestiário, é consequência de uma direção que montou um elenco frágil e caro.

Roger Machado tem poucas opções, mas precisa mostrar algo diferente. A mecânica de jogo sumiu, as escolhas têm sido ruins e as substituições não ajudam o time.

O Inter pode até vencer o Cruzeiro, embalar e conquistar vaga na Libertadores. Mas de que adianta? Para repetir o vexame de 2025? Para ser eliminado de novo de forma melancólica? O torcedor colorado está cansado de ser enganado por promessas de uma gestão que coleciona fracassos e se apequena diante dos grandes.

Por isso, além de vencer o Cruzeiro, precisamos cobrar evolução nos processos internos do clube. A informação de uma reunião com cobrança forte é um alento, ainda que nenhuma demissão tenha ocorrido no departamento de futebol, que se mostra incompetente.

Mais do que ganhar um jogo, o clube precisa recuperar sua identidade. Precisa de organização séria, de dirigentes competentes e de reforços que façam diferença.

Enquanto o comando seguir apostando em improviso e discurso vazio, o Inter seguirá vivendo temporadas que começam com esperança e terminam em frustração.