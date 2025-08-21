Uma das páginas mais tristes da história do Inter

Inter foi eliminado novamente em casa. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Internacional vive uma sequência de vexames que não pode mais ser tratada como normal. São 14 eliminações na gestão Alessandro Barcellos, nove dentro do Beira-Rio. Os números já seriam suficientes para escancarar o fracasso, mas a forma como o time caiu diante do Flamengo foi ainda mais vergonhosa.

O Inter chegou a esse ponto endividado, queimado no mercado por não pagar, com uma folha caríssima e um time desorganizado, mal treinado e mal reforçado. Nada sobra da gestão, nada sobra do departamento de futebol, nada sobra do time dentro de campo.

O torcedor fez a sua parte: cantou no Maracanã, preparou uma festa impecável no Beira-Rio, organizada por torcedores apaixonados. Era a chance de equilibrar o duelo, mas a direção, que só erra, conseguiu jogar contra a própria torcida, numa cena patética de papel picado caindo no gramado. Até a falta de entendimento do que aconteceu antes da bola rolar, com muito papel sobre o campo, retrata a direção.

Dentro de campo, o Flamengo venceu sem suar. Jogou a 70% e passou com facilidade. Poderia repetir a mesma camisa na próxima fase sem precisar lavar. A distância entre os dois times é de três oceanos. Para o Inter fazer um gol, teria que nadar muito mais do que está preparado.

A má gestão paralisou o clube. E o pior é que dinheiro entrou. O Inter gasta muito, mas gasta mal. Enquanto isso, o vice de futebol dá entrevistas tranquilas, como se nada estivesse acontecendo, enquanto entrega a Roger reforços do nível de Richard, para substituir Fernando, o melhor jogador do clube no primeiro semestre. Isso é amadorismo puro.

Roger também erra. Escala mal, substitui pior ainda, desmonta o pouco que funciona no time. Mas mesmo com um treinador melhor, talvez até de nível como Tite, o máximo que o Inter teria era uma eliminação mais organizada. A diferença para o Flamengo não diminuiria.

O torcedor colorado não aguenta mais. O Inter não precisa apenas de reforços, precisa de mudança radical na gestão, no futebol e em quem toma decisões. Se nada for feito, o clube seguirá sendo apenas uma sombra do que já foi.

