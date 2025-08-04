Tristeza e melancolia resumem o atual cenário do Inter

Alan Benítez teve um bom chute ainda na primeira etapa. Duda Fortes / Agencia RBS

Eu começo esse comentário falando sobre a presença de pouco mais de 11 mil guerreiros que foram ao estádio Beira-Rio ver o Inter. Eu não estou criticando quem foi, obviamente, e muito menos quem não foi. A presença do público em um jogo de Campeonato Brasileiro, que a gente não ganha desde 1979, mesmo sendo entre dois jogos de mata-mata de Copa do Brasil, que é uma competição que a gente escolheu neste momento para disputar, é constrangedora, eu sei. Imagina se não tem a promoção?

Isso é consequência de algo muito grave que está acontecendo no Sport Club Internacional. É consequência de uma gestão que acabou. Essa gestão vai fazer o quê? Uma gestão que não consegue oferecer um reforço para o treinador disputar uma oitavas de final de Copa do Brasil.

E eu vou falar também sobre o Roger. Será que ele não percebeu em dois meses que precisava fazer uma contratação? Hoje estreou o jogador que veio para ser o substituto do Fernando, que é o Richard. Pelo amor de Deus, gente! Quem é que aprova essa contratação? Quem é que aprova a contratação do Richard, que foi dispensado de todos os clubes que ele passou?

Nós estamos em agosto. Campeonato Brasileiro se foi, Copa do Brasil está indo... Eu acho que o Inter tem totais condições de passar, mas muito mais pelo Fluminense, que eu acho que não vai ter força dentro de casa. Daqui a pouco, 1 a 0 numa bola vadia, sai o lance e vai nos pênaltis.

Mas, convenhamos, é mais difícil o Inter classificar do que o Fluminense classificar. E se alguém aqui me disser que o Inter vai passar pelo Flamengo, em sã consciência, eu vou ficar espantado. O Inter é hoje o reflexo de uma gestão fracassada.