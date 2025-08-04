Vaguinha

Pouca esperança
Opinião

Tristeza e melancolia resumem o atual cenário do Inter

Colorado perdeu para o São Paulo pelo placar de 2 a 1

