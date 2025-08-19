Roger terá como reforço aquele que era o principal jogador do Inter antes de se lesionar

Carbonero está concentrado para a partida. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O treino desta terça-feira (19), o último antes do jogo contra o Flamengo, definiu o time titular do Inter.

A lista dos jogadores relacionados será divulgada nesta quarta-feira (20), ao meio-dia. Mas eu recebi uma informação animadora. Carbonero está concentrado.

O colombiano que, antes da lesão, estava sendo o principal jogador do time de Roger Machado, treinou normalmente e vai para o jogo. A ideia é que ele fique no banco e possa ser utilizado no segundo tempo.

O time não tem nenhum mistério. Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.