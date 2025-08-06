Roger escolhe assumir o risco de demissão com a escalação para enfrentar o Fluminense

A decisão de Roger carrega o peso do conservadorismo. Renan Mattos / Agencia RBS

A informação trazida pelo repórter Saimon Bianchini de que Bruno Henrique será titular no jogo contra o Fluminense acendeu um alerta na torcida colorada.

Roger Machado abriu mão do sistema com três zagueiros e optou por retomar a formação mais tradicional, apostando no 4-2-3-1. Esquema que, embora criticado, foi o mais utilizado em seus treinamentos e trouxe resultados pontuais durante a temporada. Foi com ele que o Inter superou a pressão da fase de grupos da Libertadores e construiu vitórias importantes, como diante de Nacional e Bahia.

Ainda assim, a decisão carrega o peso do conservadorismo. A manutenção de Borré como titular, mesmo em má fase, em detrimento de Ricardo Mathias, gera questionamentos. Por que não dar espaço ao jovem, em um momento em que o time precisa de energia e alternativas?

A escolha pelos medalhões e por um sistema já decifrado pelos adversários mostra que Roger não abre mão de suas convicções, ainda mais precisando reverter um resultado. O treinador aposta alto. Se der errado, a insistência pode custar seu cargo. Se der certo, será salvo por sua convicção, que conta com pouca popularidade entre os colorados.

O time que treinou na terça-feira (5), antes do embarque para o Rio, teve: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

O Inter entra em campo com o peso da dúvida. A vitória com classificação não é apenas o objetivo: virou condição para a permanência do treinador.