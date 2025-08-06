Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Sob pressão
Opinião

Roger escolhe assumir o risco de demissão com a escalação para enfrentar o Fluminense

Treinador abriu mão do sistema com três zagueiros e optou por retomar a formação mais tradicional, apostando no 4-2-3-1

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS