Os motivos para acreditar na virada do Inter contra o Flamengo na Libertadores

Colorado perdeu por 1 a 0 no Maracanã e segue vivíssimo no confronto. Mauro PIMENTEL / AFP

O Inter saiu derrotado do Maracanã por 1 a 0, mas não saiu morto. Longe disso. O segundo tempo no Rio de Janeiro acendeu uma chama que vai arder até quarta-feira (20), quando o Beira-Rio promete se transformar num inferno para tentar virar contra o Flamengo e seguir vivo na Libertadores.

A primeira etapa foi um filme que o torcedor colorado já viu demais. Time acuado, aceitando a pressão, incapaz de reter a bola e errando em um momento decisivo. Bruno Henrique aproveitou o vacilo na marcação e fez o único gol do jogo. Era o retrato de um Inter tímido, quase conformado.

Mas veio o intervalo. Roger Machado ajustou a postura e a marcação avançou alguns metros. O Flamengo, que havia amassado, começou a assistir. Rochet foi exigido apenas uma vez no segundo tempo. O resto foi do Inter. Não no placar, mas na atitude. O time empurrou o adversário, mostrou que podia competir e que o confronto estava longe de acabado.

Claro que há exigências. Alan Patrick, o maestro que a torcida espera para os grandes jogos, ficou devendo. Foi discreto demais para quem carrega a camisa 10. Ricardo Mathias foi engolido pela zaga flamenguista e Wesley demorou para mostrar seu drible. Tabata teve apenas lampejos, nada mais que isso.

Ainda assim, a sensação é de que algo mudou. Aqueles cerca de 2 mil colorados no Maracanã sentiram isso e voltam para Porto Alegre levando no peito a certeza de que a festa já começou. Ruas de fogo, churrasco no Marinha, bares lotados e um Beira-Rio pintado de vermelho e branco estão a caminho.

O Inter tem história para acreditar. River Plate, Santa Fé, Banfield, LDU. Viradas que pareciam improváveis, todas concretizadas com alma e arquibancada pulsando.

Contra o Flamengo, a receita é a mesma: intensidade, coragem e, acima de tudo, a postura do segundo tempo no Maracanã.

Não se comemora derrota. Mas se reconhece quando ela não é sentença, e sim ponto de partida. O Inter volta vivo. E vivo, no Beira-Rio, costuma ser perigoso.