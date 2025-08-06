O verdadeiro peso da camisa do Inter e a força dela na decisão da vaga na Copa do Brasil

Essa camisa vermelha nunca entra derrotada. Renan Mattos / Agencia RBS

Na noite desta quarta-feira (6), o Inter pisa no gramado do Maracanã com um desafio gigante: vencer o Fluminense por pelo menos um gol para levar a decisão da Copa do Brasil aos pênaltis. Dois ou mais? Classificação direta às quartas de final. O cenário é difícil. O momento, ainda mais. Mas há algo que ninguém pode contestar: essa camisa vermelha nunca entra derrotada.

Sim, a camisa não faz gol. Não desarma, não corre, não levanta troféu. Mas ela carrega algo que não se explica só com tática ou estatística: ela carrega história. E história no Maracanã, o Inter tem de sobra.

É natural que o torcedor esteja indignado. Revoltado, até. Com os resultados, com a instabilidade, com a montanha-russa emocional que virou acompanhar o time. Mas mesmo na revolta, há um sentimento que permanece inabalável: a crença.

A crença de que, vestindo essa camisa, o Inter sempre tem chance. A crença de que, mesmo com o vento contra, é possível transformar pressão em combustível. É com esse espírito que os colorados, dentro e fora do Maracanã, estarão nesta noite.

É por essa camisa que se acredita. É por essa camisa que se apoia. Se o Inter vai passar? Não sei. Mas é preciso lutar.

Reitero que a camisa sozinha não vai ganhar o jogo. É preciso que Roger Machado volte a acertar a mão e que os jogadores que já decidiram a favor voltem a contribuir. A camisa precisa ser representada! Por ela, sempre vamos até o fim!