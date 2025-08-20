Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Estratégia
Notícia

O único caminho possível para o Inter eliminar o Flamengo e avançar às  quartas de final da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), ás 21h30, no Beira-Rio 

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS