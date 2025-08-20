O único caminho possível para o Inter eliminar o Flamengo e avançar às  quartas de final da Libertadores

Rochet foi herói na classificação sobre o River, em 2023. NELSON ALMEIDA / AFP

O Inter tem uma dura missão. Reverter a vantagem do Flamengo não será tarefa simples, mas existe um exemplo recente que pode servir de roteiro. Foi contra o River Plate, em 2023.

Naquela noite no Beira-Rio, o Inter venceu por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. Não atropelou, não fez placar elástico, mas mostrou postura, calma e paciência.

Estratégia certa

O time de Coudet enfrentava um adversário tecnicamente superior, que brigava pelo título da Libertadores. Mesmo assim, o Inter soube esperar o momento certo para atacar. Aos 25 minutos do segundo tempo, Mercado abriu o placar. Depois, Alan Patrick ampliou em cobrança de falta desviada. Só então o River acordou e quase conseguiu a reação, mas a classificação veio nos pênaltis.

O mais importante daquela noite foi a sintonia entre time e torcida. Não houve vaia, não houve cobrança precipitada. O Beira-Rio empurrou, acreditou e manteve o Inter vivo até o fim. Esse ambiente é fundamental para qualquer virada em mata-mata.

Mesma calma

Contra o Flamengo, o cenário é parecido. Nem o torcedor mais empolgado imagina o Inter vencendo por três gols de diferença. Uma vitória apertada, por um gol, é o resultado mais normal. E aí, pênaltis. Para isso, o time precisa repetir a calma que teve contra o River.

Não adianta querer resolver a partida nos primeiros 15 minutos. Se se atirar de forma desordenada, o Inter pode ser castigado no contra-ataque. O Flamengo tem qualidade suficiente para matar o jogo cedo.

Em 2023, sinergia entre torcida e time foi destaque. Jefferson Botega / Agencia RBS

Tática inteligente

Roger Machado terá de escolher uma estratégia inteligente. Haverá pressão da torcida — e é natural que o time comece forte. Mas o segredo estará em não perder a organização. O Inter só terá chance de virar se repetir a concentração daquele duelo contra os argentinos. É jogar com paciência e intensidade na medida certa para aproveitar o apoio do Beira-Rio.