Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Projeção
Opinião

O time do Inter para encarar o Bragantino pelo Brasileirão

Com novidade no ataque, Colorado enfrentará o time paulista neste sábado

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS