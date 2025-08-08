O time do Inter para encarar o Bragantino pelo Brasileirão

Roger preservará alguns jogadores contra o Bragantino. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter está pronto para encarar o Bragantino, neste sábado (9), às 18h30min, pelo Campeonato Brasileiro. A partida em Bragança Paulista será marcada por mudanças importantes na escalação. Roger Machado decidiu preservar parte dos titulares, pensando no duelo decisivo contra o Flamengo, na próxima semana, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo de ida será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A lista de desfalques divulgada pela assessoria de imprensa colorada é considerável: Gabriel Mercado, com lesão na panturrilha direita; Carbonero, com problema no adutor da coxa esquerda; Oscar Romero, ainda em fase de retreinamento; e Richard, no protocolo de concussão da CBF.

Diante disso, Roger Machado vai mandar a campo uma formação com alguns reservas e uma novidade no ataque: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

