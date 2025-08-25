O técnico que é bem avaliado e que pode substituir Roger no Inter em caso de demissão

Rámon Diáz foi campeão paulista pelo Corinthians em 2005. Rodrigo Coca / Divulgação,Corinthians

O técnico argentino Ramón Díaz pediu demissão do Olimpia, do Paraguai, e o seu nome começou a circular no contexto colorado. Ele já havia sido oferecido ao clube em outras oportunidades e tem trabalhos recentes de destaque. Salvou o Vasco do rebaixamento e foi campeão paulista com o Corinthians.

Dentro do Inter, Ramon é bem avaliado. D’Alessandro trabalhou com ele no River Plate e no San Lorenzo. O CAPA (Centro de Análise e Prospecção) gosta do trabalho do argentino e enxerga nele um perfil interessante para o clube. Mas, apesar da boa avaliação interna, não há nenhuma negociação em andamento neste momento.

Pelo que apurei com pessoas próximas a Ramón Díaz, sua saída do Olimpia aconteceu por questões de estrutura e condições de trabalho, sem qualquer ligação com o Beira-Rio. Recentemente, o argentino recusou uma proposta do Santos, antes de fecharem com Vojvoda.

No Inter, a situação segue inalterada. Roger Machado permanece como técnico e não há reunião marcada para discutir sua saída. Pelo menos até o jogo contra o Fortaleza, Roger seguirá no comando. A especulação sobre Ramon Díaz cresce pela sua saída repentina do Paraguai e a boa avaliação dentro do Beira-Rio, mas até agora não existe nenhum contato oficial.