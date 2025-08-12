O que Fernando disse sobre a rescisão de contrato com o Inter

No embarque para o Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (12), eu e o narrador Marcelo De Bona, encontramos o volante Fernando, horas depois de ele rescindir o contrato com o Inter.
O jogador não pode conceder entrevistas, mas foi muito atencioso e falou um pouco sobre a saída do clube.
O Inter liberou Fernando logo após a lesão para realizar fisioterapia em Goiânia. Mas o período estabelecido terminou na última segunda-feira. O volante gostaria de continuar na cidade natal, perto da família, por mais dois meses, mas a direção colorada não permitiu.
A rescisão contratual foi em comum acordo. Fernando ainda não sabe se vai continuar jogando futebol. Ele tentará voltar, mas se as dores no joelho persistirem, decidirá parar.
Prioridade colorada
O Inter terá prioridade para negociar um eventual retorno do jogador aos gramados. Fernando está com 38 anos.
