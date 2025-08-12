O que é “voltar vivo” para o Inter contra o Flamengo no Maracanã

Inter de Roger machado busca vaga nas quartas de final da Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em 2023, as oitavas de final colocaram o Inter diante do River Plate, um adversário respeitado no continente e, à época, mais forte do que o próprio Flamengo atual em alguns aspectos. A missão era difícil, quase impossível aos olhos de muitos, mas o Colorado voltou vivo.

Era o início de um novo ciclo com Eduardo Coudet no comando. O técnico argentino havia acabado de reassumir e ainda buscava moldar o time à sua maneira. Enner Valencia estava chegando. Foi dele o gol de cabeça que abriu o placar.

Roteiro parecido

No gol, Rochet, com defesas espetaculares, manteve o Inter no jogo até o fim. Mesmo com a derrota por 2 a 1, a torcida reconheceu a entrega. Eu estava no setor visitante do Monumental de Núñez e aplaudi de pé os jogadores.

Dois anos depois, o roteiro é semelhante. Agora o adversário é o Flamengo, que vive uma fase ainda mais sólida e perigosa do que a do River de 2023. O Inter, por sua vez, é mais instável, mais sujeito a oscilações, falhas e vem de eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil. A confiança melhorou após a vitória diante do Bragantino.

Empate é bom; vitória, incrível

Ainda assim, a história prova que em mata-mata o que importa não é apenas o momento, mas a capacidade de resistir, competir e chegar vivo ao jogo decisivo. O que é “chegar vivo”? Uma derrota por um gol de diferença não elimina o Inter. O empate é bom e vencer seria incrível!