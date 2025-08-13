O presente que a torcida deu ao Inter antes da decisão contra o Flamengo

Torcida do Inter recepcionando o time no Rio de Janeiro. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter retorna nesta quarta-feira (13) ao Maracanã. Há uma semana, no mesmo Rio de Janeiro, fomos eliminados de forma precoce da Copa do Brasil jogando um péssimo futebol contra o Fluminense.

Saímos da cidade maravilhosa sem esperanças. Mas então ganhamos um jogo contra o Bragantino e foi como tirar a dor de cabeça com a ponta dos dedos.

De qualquer forma, nossa torcida sabe a hora de esquecer as duras derrotas. Sabe que na hora do jogo, ou melhor, na véspera do jogo, é importante apoiar.

As imagens feitas pelo repórter Eduardo Gabardo, na chegada da delegação ao hotel em Copacabana, mostraram que os colorados estão com o time. Estamos com a camisa vermelha, cheios de orgulho, mesmo que ainda feridos.

Serão 65 mil rubro-negros contra 2 mil vermelhos. Não importa. Quem vai entrar em campo sabe que uma nação estará apoiando. E essa confiança é fundamental para que o time transforme o confronto em virada de chave.

Não tem como não imaginar uma classificação. O sonho do tri da América está vivo. Tenho certeza que você, colorado, já olhou o chaveamento e disse: “Se passar do Flamengo…”. Se passar do Flamengo teremos Estudiantes ou Cerro Portenho. Convenhamos! Estamos na semifinal.

Caaaalma! A missão aqui no Rio é muito complicada. Mas se antes do último sábado, quando vencemos o Bragantino, a distância para superar esse inimigo era de dois oceanos, agora é bem menor.

Atravessar um Atlântico pode parecer impossível. Na analogia, vencer o Flamengo, no Maracanã, não é impossível. O Galo venceu. O Central Córdoba venceu. Nos agarramos nos exemplos positivos.

Assim é o colorado. Um torcedor que sabe esquecer em pouco tempo como dói uma derrota.