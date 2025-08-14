O Flamengo sentiu que pode ser eliminado pelo Inter

Eles lotaram o Maracanã para assistir uma goleada e a classificação antecipada, mas não deu. No campo, nas arquibancadas, na sala de imprensa, nos bares e na manhã Carioca, o sentimento é de receio diante da possibilidade de mais uma eliminação após a vitória magra por 1 a 0.
O tom da coletiva de Filipe Luiz é o mesmo que eu percebi entre os flamenguistas. Ainda no estádio, após o apito final, a frustração que vinha das arquibancadas era evidente. Era quase possível ouvir um: “Opa! Complicou!”.
Timidez em Copacabana
Não teve bar lotado com festa e a manhã de quinta-feira (14) foi de timidez entre os sempre empolgados rubro-negros, ao menos em Copacabana, onde estou hospedado.
O segundo tempo do Inter, mesmo sem ter criado uma chance clara de gol, colocou uma interrogação no confronto. O time de Roger precisa aproveitar esse momento que ainda é de afirmação de um time cheio de ótimos jogadores, mas que está longe de ser imbatível.
Mudança de postura
Mas de nada adianta esse contexto de incerteza no lado de lá, se não melhorarmos. O Inter não jogou o primeiro tempo. Todo ambiente positivo que está sendo criado para o jogo decisivo da próxima quarta-feira, pode acabar cedo se o time não tiver uma postura de quem quer vencer, de quem quer virar o confronto e avançar na Libertadores.