O Flamengo sentiu que pode ser eliminado pelo Inter

Jogo de ida entre Flamengo e Inter terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0 no Maracanã. Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

Eles lotaram o Maracanã para assistir uma goleada e a classificação antecipada, mas não deu. No campo, nas arquibancadas, na sala de imprensa, nos bares e na manhã Carioca, o sentimento é de receio diante da possibilidade de mais uma eliminação após a vitória magra por 1 a 0.

O tom da coletiva de Filipe Luiz é o mesmo que eu percebi entre os flamenguistas. Ainda no estádio, após o apito final, a frustração que vinha das arquibancadas era evidente. Era quase possível ouvir um: “Opa! Complicou!”.

Timidez em Copacabana

Não teve bar lotado com festa e a manhã de quinta-feira (14) foi de timidez entre os sempre empolgados rubro-negros, ao menos em Copacabana, onde estou hospedado.

O segundo tempo do Inter, mesmo sem ter criado uma chance clara de gol, colocou uma interrogação no confronto. O time de Roger precisa aproveitar esse momento que ainda é de afirmação de um time cheio de ótimos jogadores, mas que está longe de ser imbatível.

Vitão durante jogo contra o Flamengo. Mauro PIMENTEL / AFP

Mudança de postura