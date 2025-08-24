Nova derrota do Inter estabelece prazo para demissão de Roger Machado

Nada explica a titularidade de Wesley. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

A derrota do Inter para o Cruzeiro confirmou o que estava evidente: O trabalho de Roger está em ruínas. O jogo contra o Fortaleza será a última chance.

O torcedor não aguenta mais esse conformismo que tomou conta do clube. Foram duas eliminações seguidas, uma campanha pífia no Brasileirão e um time sem sangue. É constrangedor.

Esse conformismo nasce do presidente Alessandro Barcellos. Ele precisa assumir que não dá mais. O departamento de futebol deveria estar em reformulação agora, e não fingindo normalidade. A expulsão ridícula de Borré mostra o reflexo da falta de comando. O técnico perdeu o vestiário, perdeu a mão, perdeu tudo. O Inter não pode seguir sem liderança.

Dentro de campo, as escolhas são um retrato da bagunça. Wesley não pode ser titular. Richard não pode vestir a camisa do Inter. Que vá ter sucesso em outro time, algo que não teve nos últimos 10 anos. Alan Rodríguez até começou bem, mas também afundou, porque o coletivo do time faliu. E se o coletivo não funciona, ninguém rende. O problema é claro: o treinador não consegue mais dar respostas.

A semana tem que ser decisiva. Barcellos precisa tomar uma decisão firme, mexer no departamento de futebol e mostrar força. O Brasileirão ainda existe, mas não há espaço para ilusões. Quem fala em vaga na Libertadores deveria virar a cabeça e olhar para baixo. Porque é para baixo que o Inter está olhando neste momento.

Se nada mudar, o risco de rebaixamento é real. Não é exagero, não é terrorismo. É apenas a consequência natural de um futebol medíocre, de um timeco sem comando e de uma gestão omissa. Se esse conformismo continuar, o Inter não só vai seguir colecionando fracassos, como correrá risco de cair para a segunda divisão.