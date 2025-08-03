Inter testa novo esquema para virar o jogo contra o Fluminense na quarta-feira

Roger Machado, treinador do Internacional, busca alternativas no time. Ricardo Duarte / Internacional

Após a derrota para o Fluminense em casa na Copa do Brasil, o técnico Roger Machado procura alternativas para virar o jogo. Uma delas é escalar o time com três zagueiros, esquema colocado em prática pela primeira vez neste domingo (3) contra o São Paulo.

Roger escalou Clayton Sampaio, Juninho e Gabriel Mercado para começar a partida. Alan Benítez e Bernabei foram para as alas, Luís Otávio e Alan Rodríguez - que não pode atuar na Copa do Brasil - ficam como volantes e Bruno Tabata é o meia que substitui Alan Patrick. Borré e Valencia jogam juntos no ataque.

O esquema libera mais o lateral Bernabei para atacar e propicia alternativas para a equipe, uma vez que Bruno Henrique vem jogando pouco e sofre críticas da torcida.