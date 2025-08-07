Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Outra vez
Opinião

É possível encher uma mão com tantos responsáveis por mais um fracasso do Inter

O que dói não é só o resultado. É o contexto. 

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS