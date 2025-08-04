Dirigentes estão trabalhando forte para diminuir o Inter

O Inter virou um clube de desculpas. Duda Fortes / Agencia RBS

Não é uma derrota no Brasileirão. Nem uma possível eliminação precoce na Copa do Brasil. A verdadeira crise no Inter é mais profunda: é a crise de identidade de um clube gigante e que hoje parece se acostumar com as derrotas.

O que assusta no Inter de hoje não é uma derrota ou outra no Brasileirão. Ouvir técnico e dirigentes pedindo a valorização da conquista do Gauchão neste momento é a negação da realidade.

O Inter virou um clube de desculpas. O Gauchão, que sempre foi pré-temporada para quem sonhava alto, agora é tratado como troféu de consolação por quem perdeu a ambição. A comemoração excessiva de algo tão pequeno revela o tamanho que o clube está aceitando ter, o que assusta qualquer colorado que conhece a história do Inter.

Hoje, a cartolagem está mais preocupada em blindar seus cargos do que em projetar o clube para algo maior. Reclamam da crítica, distorcem os fatos e vendem para a torcida uma narrativa de normalidade que beira o desrespeito com a inteligência do torcedor.

Não se trata de menosprezar um título estadual, mas de entender que ele não pode ser usado como escudo para fracassos maiores. A grandeza do Inter sempre foi medida por sua ambição. Quando essa ambição diminui — ou pior, é trocada por um discurso conformista — o clube também encolhe.

O problema não é perder. É não perceber o que realmente se está perdendo.