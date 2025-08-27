Desistência de Marcelo Marques é ruim para o Inter

Empresário anunciou decisão no "Sala de Redação". Jefferson Botega / Agencia RBS

O empresário Marcelo Marques desistiu de concorrer à presidência do Grêmio. Em um primeiro momento, os colorados comemoraram. De fato, isso não deixa de ser bom. Mas a minha visão é diferente. A decisão é ruim para o Inter.

Ficou evidente que Marcelo Marques não vai injetar dinheiro como injetaria se fosse eleito. Ele assumindo, o Grêmio faria um time com grandes reforços. Agora, não mais. Mas pensar nisso é raso.

A entrada de um empresário de sucesso dentro de um clube de futebol, aportando dinheiro, pagando dívidas, contratando jogadores e brigando por títulos, poderia servir de exemplo para empresários que são grandes colorados que um dia pensaram em investir no clube.

Não podemos esquecer que os modelos de gestão de Grêmio e Inter são muito parecidos. A vida politica do Inter é tão ou mais efervescente quanto a do rival. Por disputas políticas, muitos projetos positivos para o clube não são aprovados e o Inter não evolui.