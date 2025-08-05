Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Insistir é fundamental
Opinião

A mudança feita por Roger ficará mais forte com o retorno de Vitão e Alan Patrick

Colorado tem o jogo do ano na quarta-feira (6)

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS