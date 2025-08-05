A mudança feita por Roger ficará mais forte com o retorno de Vitão e Alan Patrick

É fundamental que Roger insista com convicção. Duda Fortes / Agencia RBS

Não há relação direta entre o esquema com três zagueiros e a derrota do Inter para o São Paulo. Na prática, o 3-5-2 proposto por Roger Machado funcionou, especialmente no primeiro tempo, quando o adversário não finalizou uma única vez em direção ao gol colorado.

O problema esteve nos momentos decisivos. O primeiro gol do São Paulo saiu em um escanteio, fruto de uma falha individual de Juninho, que perdeu a marcação. Depois disso, com Mercado organizando a linha de defesa, o time se manteve estruturado. O erro foi pontual e não estrutural.

O que ainda precisa evoluir são os alas. Bernabei e Benítez não conseguiram explorar com agressividade os corredores. Quando os cruzamentos vêm da intermediária, como aconteceu contra o São Paulo, os atacantes levam desvantagem física e posicional. Um 3-5-2 só funciona com amplitude e profundidade. Os alas precisam chegar ao fundo, gerar superioridade pelos lados e criar situações reais de finalização.

Outro ponto a observar é a recomposição. No segundo tempo, com o Inter atrás no placar, a equipe se desorganizou com facilidade. O 3-5-2 exige coordenação sem bola. Se alguém da frente não marcar, a linha de cinco atrás se torna frágil.

Pensando na decisão de quarta-feira contra o Fluminense, manter o modelo de jogo é o caminho mais coerente. A volta de Vitão e Alan Patrick, além da entrada de Carbonero, tende a dar mais equilíbrio entre consistência defensiva e criatividade ofensiva.

Há caminho real pela classificação

O Fluminense, por sua vez, tem demonstrado oscilações defensivas e vulnerabilidade nas transições, algo que o Inter pode explorar se tiver intensidade e leitura.

Se o time mantiver a base tática e corrigir os erros de execução, há caminho real para classificação. Mas é fundamental que Roger insista com convicção. O esquema está longe de ser o problema.