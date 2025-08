Os erros que fizeram o Inter perder dois pontos para o Vasco

Gustavo Prado começou a partida no lugar de Carbonero. Renan Mattos / Agencia RBS

Era para ser a quarta vitória consecutiva no Brasileirão. Só não foi porque o Inter permitiu que o Vasco jogasse como Real Madrid em todo primeiro tempo. Foi algo inesperado.

O time de Fernando Diniz tomou conta do jogo. Criou inúmeras chances de gol e conseguiu marcar com Rayan. Antes, Vegetti já tinha perdido dois gols feitos.

Acordamos tarde e os problemas de transição lenta se repetiram. Com isso, foram poucas as chances no primeiro tempo.

Roger mudou o time. Carbonero, que começou no banco, entrou no lugar de Gustavo Prado. O jogo deixou de ser contra um improvável Real Madrid. Colocamos o Vasco no lugar dele. Marcando dentro da área. Sufocamos e, após a expulsão do goleiro Léo Jardim, veio o empate, com Carbonero.

A pressão no fim não adiantou e não há outro sentimento após empatar com um time fraco: Frustração! Roger errou na escalação e continua errando ao escalar Wesley pelo lado direito. Essa insistência está atrapalhando.

É preciso corrigir tudo muito rápido. Quarta-feira (30) tem Copa do Brasil e esse desempenho não pode se repetir, sob pena de nova frustração.