Anthoni tem lesão constatada e vira dúvida no Inter

Jogador teria atuado no sacrifício contra o Mirassol no domingo.

Anthoni realizou exame de imagem na segunda-feira (19) e foi constatada uma lesão na região das costelas , que teria ocorrido no treino de sexta (16) e, mesmo assim, ele atuou contra o Mirassol. O Inter ainda não confirma, mas a informação que recebi é de suspeita de fratura.

Ainda assim, por conta da necessidade, Anthoni poderá continuar jogando no “sacrifício” até a parada para o “Super Mundial”, que acontece em junho.

Ivan, que se machucou no primeiro jogo de 2024, ainda não jogou em 2025. O terceiro goleiro é o jovem Kauan Jesus.

